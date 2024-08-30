85-летний пациент российской больницы одним ударом отправил в кому соседа по палате

Пациент свердловской больницы ударом стула отправил в кому соседа по палате

В Свердловской области 85-летний пациент больницы одним ударом отправил в кому соседа по палате. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, 29 августа 79-летнему заслуженному тренеру по хоккею, у которого диагностировали диабет, ампутировали пальцы на ногах. После операции пожилой мужчина не мог уснуть и ходил по палате, что мешало спать лежащему с ним в одном помещении пожилому мужчине, который в результате разозлился, схватил табуретку и ударил соседа по голове.

По информации канала, сейчас полиция проводит проверку. Других подробностей о состоянии пострадавшего нет. Задержан ли ударивший его пенсионер, не уточняется.

Ранее на детской площадке в этнографической деревне Бибирево на северо-востоке Москвы жестоко избили 67-летнюю женщину. Пенсионерка гуляла с восьмилетним внуком, когда в него начал плеваться мальчик младшего возраста. Она посоветовала малышу перестать так себя вести, после подбежала его мать и ударила пенсионерку кулаком в висок.