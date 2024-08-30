Полковник армии США Уилкерсон: Россия заживо съедает Украину на линии фронта

Украина терпит крах на главном участке фронта в Донбассе. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта», — сказал отставной военный.

Офицер отметил, что Украина вместо отправки дополнительных резервов в Донбасс наоборот обнажает этот фронт и отправляет резервы в Курскую область.

Ранее Уилкерсон заявил, что украинские войска в курской области уничтожается из-за политических амбиций президента Украины Владимира Зеленского.