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17:21, 30 августа 2024Мир

Американский офицер рассказал о «съедении заживо» Украины

Полковник армии США Уилкерсон: Россия заживо съедает Украину на линии фронта

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Украина терпит крах на главном участке фронта в Донбассе. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта», — сказал отставной военный.

Офицер отметил, что Украина вместо отправки дополнительных резервов в Донбасс наоборот обнажает этот фронт и отправляет резервы в Курскую область.

Ранее Уилкерсон заявил, что украинские войска в курской области уничтожается из-за политических амбиций президента Украины Владимира Зеленского.

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      Виктория Кондратьева
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