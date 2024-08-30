Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:20, 30 августа 2024Экономика

Банк России предсказал судьбу наличных рублей

ЦБ: объем наличных в обращении может снизиться на 200 миллиардов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2024 году в России может измениться объем наличных рублей, находящихся в обращении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Регулятор допустил, что данный показатель может как вырасти на 200 миллиардов рублей, так и снизиться на аналогичную сумму.

В свою очередь, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предположил, что уменьшение денежной массы в 2024 году может произойти ввиду ужесточения монетарной политики Банка России. Иными словами, рост ключевой ставки оборачивается повышением ставок по вкладам, а значит, притоком средств населения в банки. В такой ситуации закономерно ждать снижения объема наличных в обращении.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров полагает, что свою роль сыграет и распространение безналичных платежей. Бумажные и металлические деньги все меньше привлекают граждан. А возможность моментального перевода средств со счета на счет уменьшила спрос на наличность.

Данные за июль 2024 года показали, что наибольшая доля (41 процент) от общего объема кредитования в России пришлась на ссуды наличными. С января по июль 2024 года доля таких займов в структуре кредитных денежных средств достигла 37 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Пленный солдат ВСУ рассказал об утаивании информации от бойцов про Курскую область

      Полиция штурмовала самолет из-за «особо беспокойного» пассажира

      Появилась информация о гибели 31-летнего игрока клуба НХЛ

      Минобороны Франции опровергло данные об отказе ОАЭ покупать самолеты из-за ареста Дурова

      На Украине раскритиковали главкома ВСУ из-за ситуации на покровском направлении

      Самый старый мужчина поделился секретом долголетия

      В ВСУ рассказали о наступлении России на покровском направлении

      Украинский беспилотник ударил по машине с российским чиновником внутри

      Израиль утвердил план по границе в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше