Банк России предсказал судьбу наличных рублей

ЦБ: объем наличных в обращении может снизиться на 200 миллиардов рублей

В 2024 году в России может измениться объем наличных рублей, находящихся в обращении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Регулятор допустил, что данный показатель может как вырасти на 200 миллиардов рублей, так и снизиться на аналогичную сумму.

В свою очередь, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предположил, что уменьшение денежной массы в 2024 году может произойти ввиду ужесточения монетарной политики Банка России. Иными словами, рост ключевой ставки оборачивается повышением ставок по вкладам, а значит, притоком средств населения в банки. В такой ситуации закономерно ждать снижения объема наличных в обращении.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров полагает, что свою роль сыграет и распространение безналичных платежей. Бумажные и металлические деньги все меньше привлекают граждан. А возможность моментального перевода средств со счета на счет уменьшила спрос на наличность.

Данные за июль 2024 года показали, что наибольшая доля (41 процент) от общего объема кредитования в России пришлась на ссуды наличными. С января по июль 2024 года доля таких займов в структуре кредитных денежных средств достигла 37 процентов.