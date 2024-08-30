Британец с самым большим пенисом рассказал о проблемах с эрекцией

Британец с самым большим пенисом в мире пожаловался на проблемы с эрекцией. Об этом он рассказал LADBible.

40-летний Мэтт Барр, чей половой член длиной 36 сантиметров был признан самым большим в мире, стал известен после появления в эфире утренней телепередачи This Morning. С тех пор ему не раз предлагали сниматься в порнофильмах или создать свою страницу на OnlyFans. Однако Барр отказывается от перспективы разбогатеть на демонстрации своего пениса поклонницам.

В недавнем интервью он рассказал, что врачи называют его особенность макрофаллусом. При этом аномально большой пенис не является болезнью или нарушением. Однако Барр признался, что эрекция иногда может вызывать у него недомогание. «Это просто означает, что есть много проблем с кровообращением. Отчасти поэтому мой размер немного колеблется — сложно обеспечить такой большой приток крови», — рассказал Барр.

Британец также упомянул, что принимал разные лекарства, чтобы попытаться уменьшить пенис. По его словам, это «произвело противоположный эффект».

Ранее Барр рассказал о необычных просьбах поклонниц. Так, например, он получал сообщения с просьбой убираться в доме обнаженным за деньги.