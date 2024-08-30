Бывший футболист сборной России назвал проблемой для «Зенита» возможный трансфер Соболева

Бывший футболист сборной России Максим Деменко назвал проблемой для «Зенита» возможный трансфер форварда московского «Спартака» Александра Соболева. Его слова приводит «Чемпионат».
По мнению экс-игрока, переход может негативно подействовать на микроклимат в команде. «Футболисты прекрасно понимают, что есть руководство, а есть тренерский штаб. Но тренер не желает такого футболиста, как Соболев. Потому что мы не видели, чтобы Сергей Семак говорил, что хочет видеть Александра в своей команде», — заявил Деменко.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сделал заявление по трансферу Соболева. Он отметил, что игрок выехал в Санкт-Петербург на медосмотр.
24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит».