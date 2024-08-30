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14:09, 30 августа 2024Спорт

Бывший футболист сборной России назвал проблемой для «Зенита» возможный трансфер Соболева

Максим Деменко назвал проблемой для «Зенита» возможный трансфер Соболева
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Анна Нэсси / Wikimedia

Бывший футболист сборной России Максим Деменко назвал проблемой для «Зенита» возможный трансфер форварда московского «Спартака» Александра Соболева. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению экс-игрока, переход может негативно подействовать на микроклимат в команде. «Футболисты прекрасно понимают, что есть руководство, а есть тренерский штаб. Но тренер не желает такого футболиста, как Соболев. Потому что мы не видели, чтобы Сергей Семак говорил, что хочет видеть Александра в своей команде», — заявил Деменко.

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15 июля 2024

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сделал заявление по трансферу Соболева. Он отметил, что игрок выехал в Санкт-Петербург на медосмотр.

24 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Причиной называлось то, что нападающий с начала июня ведет переговоры о переходе в «Зенит».

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      Алексей Гусев
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