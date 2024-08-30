Дочь певицы Славы рассказала о глубокой депрессии после родов

Дочь певицы Славы Александра рассказала, как мама помогла ей пережить депрессию

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что преодолеть послеродовую депрессию ей помогла мама. О своем тяжелом состоянии после рождения сына девушка рассказала в интервью порталу «Страсти».

По ее словам, она пережила тяжелый этап своей жизни. В частности, Саша призналась, что впала в депрессию из-за лишнего веса.

«Мне помогали поддержка и понимание со стороны мамы, мужа, но, честно говоря, мне стало легче, когда я похудела. Взялась за себя, за свое тело, перестала кормить грудью и стала худеть. Я вновь увидела себя красивую. Для меня это важно», — рассказала девушка.

Ранее стало известно, что певица Слава рассказала о влиянии пластической хирургии на психику.