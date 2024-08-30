Экс-советник Кучмы предрек Украине потерю всех пилотов F-16

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ могут потерять все истребители F-16 и пилотов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять все переданные Киеву Западом истребители F-16, а также пилотов. Об этом заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Если так при каждом ударе и каждой битве будут теряться F-16 с людьми такого уровня — этого пилота ведь надо было готовить, — то не хватит никаких F-16, и летчиков столько не найдешь», — заявил Соскин.

По его словам, данная ситуация является катастрофой для украинской армии. Бывший советник Кучмы подчеркнул, что крушение F-16 ВСУ свидетельствует о полной неспособности Вооруженных сил Украины обеспечивать безопасность.

28 августа стало известно о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ на военном аэродроме в Хмельницкой области. Информацию о потере истребителя и пилота подтвердили в Генштабе украинской армии.

На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 ВСУ был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot. 30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.