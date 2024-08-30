Журналистке Филп закроют въезд в Россию после незаконного посещения Суджи

Журналистке британского издания The Times Кэтрин Филп закроют въезд в Россию после того, как она незаконно посетила Курскую область и выпустила статью о поездке. Об этом пишет ТАСС.

О такой мере в отношении журналистки сообщило посольство России в Лондоне. Там указали, что Филп, прибыв в регион с украинскими военнослужащими, грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории России.

Ранее сообщалось, что Филп побывала в Судже, а также в близлежащей деревне. Она стала свидетельницей, в частности, того, как представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывал местным жителям фильм о спецоперации на Украине, освещающий ее с точки зрения Киева. Помимо того, Курскую область незаконно посетил журналист британского издания The Sun Джером Старки.

В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела против журналистов из ФРГ и с Украины, незаконно побывавших в Курской области. Кроме того, перед этим ведомство возбудило дело в отношении сотрудников СМИ из Италии, также незаконно проникших в приграничный регион.

