Известная 55-летняя модель снялась в прозрачном платье для журнала

Известная датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен снялась в откровенных нарядах для швейцарской версии журнала Numero. Соответствующие кадры появились на странице фотографа Петроса Куиуриса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя манекенщица предстала перед камерой в облегающем прозрачном макси-платье черного цвета, которое оказалось украшено белой бахромой. При этом сквозь прозрачную ткань изделия просвечивало обнаженное тело знаменитости.

Кроме того, модель позировала в красном топе, повторявшем контуры фигуры. Также она надела миди-юбку с крупными пайетками и разрезом до бедра и массивное серебристое колье.

Ранее в августе 61-летняя американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в прозрачном нижнем белье для журнала.