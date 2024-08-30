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14:46, 30 августа 2024Спорт

Клуб НХЛ подтвердил гибель 31-летнего игрока команды

«Коламбус Блю Джекетс» подтвердил гибель игрока команды Джонни Годро

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» на своем сайте подтвердил гибель 31-летнего игрока команды Джонни Годро.

«Мы потрясены и опустошены этой невообразимой трагедией», — говорится в заявлении. В клубе также подтвердили, что вместе с Годро погиб его брат Мэтью, однако подробностей трагедии не раскрыли.

Ранее о гибели Годро сообщил экс-арбитр НХЛ Тим Пил. По его информации, хоккеиста и его брата сбил нетрезвый водитель во время катания на велосипеде.

Годро в минувшем сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Американец отметился 12 голами и сделал 48 результативных передач. В составе сборной США Годро стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Он семь раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ.

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      Алексей Гусев
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