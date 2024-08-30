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16:55, 30 августа 2024Силовые структуры

Пенсионер напал на падчерицу бывшего российского футболиста

В Петербурге полиция задержала мужчину, напавшего на падчерицу Аршавина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Cанкт-Петербурге задержали пожилого мужчину, обвиняемого в нападении на падчерицу бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло в одном из торговых центров Санкт-Петербурга, где дочь бывшей жены Аршавина — Алисы Казьминой — шумела в компании подростков. Пенсионер, в прошлом работавший преподавателем в университете, сделал несовершеннолетним замечание, но в ответ ему нагрубили.

Тогда мужчина кинулся на молодых людей и догнал 13-летнюю дочь футболиста. В результате на место вызвали полицейских.

Сама Казьмина назвала случившееся «какими-то глупостями». Она разошлась с футболистом в 2019 году.

7 июля Аршавин поделился эмоциями после посещения мемориального комплекса «Хатынь» в Белоруссии и призвал отвести туда сборную Украины.

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      Владимир Седов
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