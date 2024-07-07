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22:57, 7 июля 2024Спорт

Аршавин призвал отвезти сборную Украины по футболу в Хатынь

Андрей Аршавин призвал отвезти сборную Украины по футболу в мемориал «Хатынь»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился эмоциями после посещения мемориального комплекса «Хатынь» в Белоруссии. Его слова приводит Telegram-канал «Футбольный Биги».

Аршавин рассказал, что «Хатынь» напомнила ему Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и музеи в Германии на территории бывших концлагерей. «Натолкнуло меня на мысль: в какую страну ни поедь, везде сжигали советских людей. И еще — современную сборную Украины сюда отвезите, просто послушают пускай», — призвал он.

22 марта 1943 года все жители Хатыни были согнаны в колхозный сарай и сожжены заживо. В результате были убиты 149 гражданских лиц, в том числе 75 несовершеннолетних, а сама деревня сожжена.

Сборные России и Беларуси посетили мемориал «Хатынь» перед ретро-матчем Лиги легенд. Игра завершилась в серии пенальти со счетом 5:4 в пользу россиян (1:1 в основное время).

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      Андрей Стрельцов
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