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08:49, 30 августа 2024Наука и техника

В России нашли зубы предка гигантской древней акулы

Палеонтологи СГУ нашли зубы предка мегалодона в Ростовской области
Архивное фото

Архивное фото. Pablo Sanhueza / Reuters

Палеонтологи Саратовского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского совместно со специалистами Зоологического института РАН обнаружили зубы древних акул, предков мегалодона. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты провели исследование окаменелых остатков, найденных в песчаных карьерах Морозовского района Ростовской области. Сбор образцов продолжался на протяжении 22 лет. В общей сложности ученые собрали коллекцию из примерно 740 окаменелостей, рассказал доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Евгений Попов.

Отмечается, что особый интерес палеонтологов вызвали крупные зазубренные зубы, принадлежавшие предкам гигантского доисторического морского хищника — мегалодона, длина которого превышала 15 метров. Кроме того, специалисты установили, что 56-33 миллионов лет назад данную территорию населяло не менее 30 видов хрящевых рыб.

Ранее 13-летний житель Великобритании обнаружил зуб мегалодона длиной 15 сантиметров на пляже города Уолтон-на-Нейзе, графство Эссекс.

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      Марина Совина
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