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17:03, 30 августа 2024Мир

МИД России выразил обеспокоенность действиями Израиля в Ливане

МИД России: действия Израиля в Ливане вызывают обеспокоенность

Фото: Reuters TV / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило обеспокоенность действиями Израиля в отношении Ливана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Растущую озабоченность вызывают как взаимные обстрелы между Ливаном и Израилем, так и такие дестабилизирующие израильские действия, как нарушения воздушного пространства Ливана», — отмечается в публикации по случаю продления мандата Временных сил ООН в Ливане.

В числе нарушений воздушного пространства МИД России назвал в том числе «пролеты истребителей над Бейрутом в целях устрашения гражданского населения». По данным ведомства, продление мандата Временных сил ООН позволило послать четкий сигнал в пользу остановки боевых действий, а также снижения напряженности.

25 августа на Ближнем Востоке также было продлено присутствие двух авианосных ударных групп США.

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      Елизавета Мытарева
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