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19:40, 30 августа 2024Бывший СССР

МИД Украины прокомментировал возмутившие Польшу слова Кулебы

МИД Украины выразил сожаление из-за возмутивших Польшу слов Кулебы
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало высказывания главы МИД республики Дмитрия Кулебы, возмутившие Польшу. Об этом сообщает «Европейская правда».

28 августа глава ведомства в польском Ольштыне при ответе на вопрос об эксгумации пострадавших в Волынской резне заявил, что Киев не будет препятствовать этому. Кулеба также напомнил о выселении «украинского населения с украинских территорий» в рамках операции «Висла» (проведенное Варшавой в 1947 году выселение непольского населения, преимущественно украинцев, из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории — прим. «Ленты.ру»). Слова представителя внешнеполитического ведомства вызвали негодование у ряда польских политиков.

«Выражаем сожаление, что некоторые силы, которые не заинтересованы в дружеских украинско-польских отношениях, пытаются поместить слова министра в контекст якобы территориальных претензий, которых глава украинского внешнеполитического ведомства никогда не высказывал и не мог высказать», — говорится в заявлении МИД Украины.

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В министерстве иностранных дел страны уточнили, что под «украинскими территориями» глава ведомства имел в виду территории Польши, где исторически находилась украинская община.

Ранее депутат парламента Польши Януш Ковальский отреагировал на слова Кулебы о Волынской резне. Он призвал признать министра иностранных дел Украины персоной нон грата в республике.

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      Екатерина Грищенко
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