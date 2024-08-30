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18:26, 30 августа 2024Мир

Министр иностранных дел Венгрии опубликовал фото из офиса «Газпрома»

Глава МИД Венгрии Сийярто опубликовал фото из офиса «Газпрома»
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: John Thys / Pool / Reuters

Глава МИД Венгрии Сийярто, находящийся с официальным визитом в России, опубликовал фото из офиса «Газпрома» в питерском Лахта Центре. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Энергетическую безопасность Венгрии невозможно гарантировать без российского газа. Это не идеология, это вопрос физики и математики», — написал в публикации дипломат.

Ранее Сийярто обсудил с председателем правления российской компании «Газпром» Алексеем Миллером вопросы поставок российского газа в Венгрию.

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      Глеб Бажуткин
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