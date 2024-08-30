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03:57, 30 августа 2024Россия

Минздрав расширил программу медосмотров

Минздрав РФ расширил программу медосмотров, включив исследование на гепатит С

Фото: Online Marketing / Unsplash

Министерство здравоохранения России расширило программу профилактических медицинских осмотров, включив в нее исследование на гепатит С, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации документа.

Приказ вступает в силу в пятницу, 30 августа, и будет действовать до 1 июля 2027 года.

В документе указывается, что в профилактический медосмотр будет добавлено исследование на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше 1 раз в 10 лет.

Помимо этого, согласно документу, ветераны боевых действий смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию во внеочередном порядке.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября 2024 года изменится обязательный состав автомобильной аптечки. Минздрав расширил перечень того, что должно входить в ее состав. Новый состав аптечки включает в себя кровоостанавливающий жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы для перевязочного материала и хирургические ножницы.

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      Маргарита Пименова
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