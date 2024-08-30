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17:36, 30 августа 2024Бывший СССР

На Украине назвали количество незадекларированного оружия у населения

МВД: у украинцев может быть до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

У жителей Украины может быть до нескольких миллионов единиц незадекларированного оружия. Об этом заявил заместитель главы МВД республики Богдан Драпятый, передает «Новости.LIVE» в Telegram.

По его словам, у украинцев на руках находится до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия. Подсчитать точное количество невозможно из-за военных действий, объяснил представитель украинского министерства внутренних дел.

20 августа Верховная Рада приняла законопроект, в соответствии с которым гражданские лица во время военного положения могут декларировать и использовать найденное оружие. Соответствующее разрешение распространяется на пистолеты, снайперские винтовки и автоматы определенного калибра.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины пожаловались на преимущество России в оружии и людях. По их словам, из-за этого, а также из-за «идиотских приказов» командования украинская армия терпит неудачи на покровском направлении.

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      Екатерина Грищенко
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