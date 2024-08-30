На Украине заявили об отсутствии доверия с Бразилией

Посол Мельник: у Украины с Бразилией отсутствует коммуникация, как с Германией

У Украины нет доверия в отношениях с Бразилией. Об этом заявил посол Украины в Бразилии, ранее возглавлявший посольство республики в Берлине, Андрей Мельник, передает «Украинская Правда».

«С Германией, несмотря на все сложности, у Украины был нормальный контакт и постоянная коммуникация: звонки через день или ежедневно, общение на уровне лидеров. (...) С Бразилией у нас, к сожалению или к счастью, пока нет такой коммуникации. Доверие почти полностью отсутствует», — объяснил Мельник.

Дипломат добавил, что делает все возможное и невозможное для установления контакта между Украиной и Бразилией. Однако, по его словам, пока что эти попытки безуспешны.

Мельник также признал, что большинство жителей Германии хотят полной заморозки помощи Киеву со стороны Берлина. Посол отметил, что немецкое общество выступает за завершение конфликта и принуждение Украины к переговорам.