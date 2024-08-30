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15:09, 30 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии доверия с Бразилией

Посол Мельник: у Украины с Бразилией отсутствует коммуникация, как с Германией

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

У Украины нет доверия в отношениях с Бразилией. Об этом заявил посол Украины в Бразилии, ранее возглавлявший посольство республики в Берлине, Андрей Мельник, передает «Украинская Правда».

«С Германией, несмотря на все сложности, у Украины был нормальный контакт и постоянная коммуникация: звонки через день или ежедневно, общение на уровне лидеров. (...) С Бразилией у нас, к сожалению или к счастью, пока нет такой коммуникации. Доверие почти полностью отсутствует», — объяснил Мельник.

Дипломат добавил, что делает все возможное и невозможное для установления контакта между Украиной и Бразилией. Однако, по его словам, пока что эти попытки безуспешны.

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Мельник также признал, что большинство жителей Германии хотят полной заморозки помощи Киеву со стороны Берлина. Посол отметил, что немецкое общество выступает за завершение конфликта и принуждение Украины к переговорам.

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      Екатерина Грищенко
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