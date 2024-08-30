Боуз: Зеленского могут политически уничтожить сразу после завершения конфликта

Президента Украины Владимира Зеленского могут политически уничтожить сразу после завершения конфликта. Такой прогноз дал ирландский журналист Чей Боуз в интервью YouTube-каналу Kim Iversen.

По его словам, украинский лидер опасается проведения выборов на Украине и завершения своей политической карьеры. В связи с этим, по мнению Бойза, Зеленский якобы не заинтересован в окончании боевых действий. «Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он будет уничтожен», — заявил западный журналист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек, что Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он указал на то, что в последние годы своей жизни Гитлер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать.