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04:18, 30 августа 2024Мир

На Западе предрекли политическое уничтожение Зеленского

Боуз: Зеленского могут политически уничтожить сразу после завершения конфликта

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского могут политически уничтожить сразу после завершения конфликта. Такой прогноз дал ирландский журналист Чей Боуз в интервью YouTube-каналу Kim Iversen.

По его словам, украинский лидер опасается проведения выборов на Украине и завершения своей политической карьеры. В связи с этим, по мнению Бойза, Зеленский якобы не заинтересован в окончании боевых действий. «Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он будет уничтожен», — заявил западный журналист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек, что Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он указал на то, что в последние годы своей жизни Гитлер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать.

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      Марина Совина
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