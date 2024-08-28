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06:47, 28 августа 2024Мир

На Западе рассказали о будущем Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский повторит судьбу Гитлера
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы знаем истории о последних днях Гитлера в бункере, который был оторван от реальности. Зеленский повторяет подобный сценарий, в частности, утверждая то, что победы есть там, где их на самом деле нет», — отметил аналитик.

Говоря о сходствах Гитлера и Зеленского, Джонсон указал на то, что в последние годы своей жизни Гитлер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать. Про Зеленского аналитик добавил, что тот «не зря завоевал репутацию кокаинового ковбоя».

Ранее Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является частью «плана победы», разработанного Киевом. Он также подчеркнул, что намерен представить план по завершению конфликта президенту США Джо Байдену.

В свою очередь, в Совфеде отметили, что план Владимира Зеленского по «победе» над Россией порожден бессилием и отчаяньем. Сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что Зеленский прекрасно понимает, что проигрывает.

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      Марина Совина
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