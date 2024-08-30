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20:27, 30 августа 2024Мир

На Западе рассказали о вынужденных прятаться в Курской области украинских военных

Аналитик Джонсон: украинские военные в Курской области вынуждены прятаться

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военные в Курской области вынуждены прятаться, чтобы выжить. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они скрываются на местах, они прячутся, они ничего не могут добиться», — сказал он. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощили запасы артиллерии, а их атака на Курскую область — одна из самых безрассудных военных операций.

Джонсон сравнил украинских военных с кучей тараканов, бегающих по кругу, когда их обнаружили ночью на кухне.

Ранее аналитик заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский повторит судьбу последних дней бывшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Говоря об их сходствах, Джонсон указал на то, что в последние годы жизни Гитлер передвигал воображаемые войска и приказывал людям делать то, чего они не в силах были сделать.

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      Семен Александров
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