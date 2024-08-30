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18:33, 30 августа 2024Россия

Неизвестные выбросили младенца в выгребную яму в российском регионе

В Удмуртии младенца нашли в выгребной яме

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Неизвестные выбросили младенца в выгребную яму в селе Дебесы в Удмуртии. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что о том, кто именно нашел ребенка в общественном туалете, информация отсутствует. Спасти девочку не удалось. Предположительно, мать принесла ее к выгребной яме.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали выяснять другие обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в квартире города Мурино Ленинградской области нашли женщину без признаков жизни, рядом с которой находился младенец. Подчеркивалось, что россиянка страдала от сердечной недостаточности.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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