Неизвестные выбросили младенца в выгребную яму в российском регионе

В Удмуртии младенца нашли в выгребной яме

Неизвестные выбросили младенца в выгребную яму в селе Дебесы в Удмуртии. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что о том, кто именно нашел ребенка в общественном туалете, информация отсутствует. Спасти девочку не удалось. Предположительно, мать принесла ее к выгребной яме.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали выяснять другие обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в квартире города Мурино Ленинградской области нашли женщину без признаков жизни, рядом с которой находился младенец. Подчеркивалось, что россиянка страдала от сердечной недостаточности.