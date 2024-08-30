Немецкие банки приготовились к массовым банкротствам заемщиков

Bloomberg: резервы банков ФРГ под кредитные риски выросли почти на 50 процентов

По итогам первой половины 2024 года резервы крупнейших кредиторов в Германии под риски выросли почти на 50 процентов, их откладывают на случай возможного банкротства получателей ссуд и других непредвиденных обстоятельств. Об усилении кризиса в финансовом секторе ФРГ, являющейся ведущей экономикой Европы, сообщает Bloomberg.

Эксперты связывают подобную динамику с массовыми выдачами кредитов проблемным заемщикам (компаниям и физическим лицам), финансовое состояние которых в настоящее время ухудшается. На этом фоне второй по величине активов немецкий банк — DZ Bank — за первые шесть месяцев 2024 года увеличил резервы под кредитные риски в четыре раза в сравнении с тем же периодом 2023-го. Схожая динамика наблюдается и в ряде других ведущих финансовых организаций ФРГ, утверждают аналитики.

Согласно данным рейтинговой компании Creditreform, специализирующейся на оценке потребительской кредитоспособности, число неплатежеспособных компаний в ФРГ в январе-июне выросло почти на 30 процентов к уровню того же периода 2023-го. Этот результат стал максимальным за последнее десятилетие. На этом фоне глава Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст заявил о погружении крупнейшей экономики Европы в глубокий кризис.

Ранее в Федеральном статистическом агентстве ФРГ (Destatis) сообщили о снижении ВВП Германии на 0,1 процента по итогам второго квартала. В годовом выражении объемы национальной экономики не изменились с поправкой на число рабочих дней. Наибольший спад за отчетный период был зафиксирован в строительном секторе, который сократился на 3,2 процента в сравнении с показателем января-марта. В отрасли торговли снижение составило 0,6 процента, а в сфере услуг — 0,2 процента.