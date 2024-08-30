Объемы западной поддержки бюджета Украины оценили

Минфин Украины: внешняя бюджетная поддержка Киева составила 8,4 млрд долларов

Внешняя бюджетная поддержка Украины в августе 2024 года составила 8,4 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на Минфин республики сообщает ТАСС.

При этом 65 процентов суммы было предоставлено на безвозмездной основе. Из названных 8,4 миллиарда долларов 5,5 миллиарда пришлось на гранты, а 2,9 миллиарда — на льготное финансирование. Евросоюз выделил 4,5 миллиарда, а США — 3,9 миллиарда долларов.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние 2,5 года Киев получил в общей сложности больше 100 миллиардов долларов внешней финансовой помощи. Нуждаемость Украины в дополнительном финансировании оборонных расходов он оценил как критическую.

13 августа Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро из специального фонда Евросоюза.