Отсутствие сновидений связали с опасными болезнями

Невролог Филиппова назвала отсутствие сновидений симптомом депрессии и рака

Отсутствие сновидений может сигнализировать о проблемах с ментальным и физическим здоровьем, предупредила невролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Марина Филиппова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Существует категория людей, у которых совсем отсутствуют сновидения. И в большинстве случаев в этом тоже нет ничего плохого. Чаще всего человек видит сон, который потом забывает», — отметила невролог. Она добавила, что иногда из-за уменьшения количества сна пожилые люди перестают видеть сны.

Однако если человек совсем не видит снов, это может быть симптомом опасных заболеваний. В их число врач включила синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования и опухоли головного мозга. В этом случае она рекомендовала обратиться к специалисту: сомнологу или неврологу.

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