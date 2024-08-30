Панин предстанет перед судом за оправдание терроризма

Прокуратура направит уголовное дело актера Панина в военный суд Москвы

Начало событий в новости Уголовное дело в отношении российского актера Панина поступило в прокуратуру

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета») УК РФ будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд в Москве для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в октябре 2022 года Панин разместил в сети текстовые сообщения, которые содержали оправдание теракта на Крымском мосту. Сейчас актер заочно арестован, он объявлен в международный розыск.

