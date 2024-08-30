Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:16, 30 августа 2024Ценности

Папарацци сняли звезду «Джентльменов» топлес

Фото: Stefanos Kyriazis / Globallookpress.com

Папарацци сняли американского актера Колина Фаррелла топлес. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

48-летняя звезда фильма Гая Ричи «Джентльмены» попал в объективы фотографов, когда уходил с занятий йогой в Лос-Анджелесе. Мужчина надел темно-синие клетчатые штаны в пижамном стиле и обувь с открытой пяткой. При этом от верхней части одежды он отказался, демонстрируя рельефный пресс.

В июле сыгравший Серкана Болата актер снялся с голым торсом для журнала. Турецкий артист Керем Бюрсин предстал перед камерой в черных спортивных штанах и с голым торсом.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Организм — как у молодого парня». Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

      Британец с самым большим пенисом рассказал о проблемах с эрекцией

      Девушка потеряла интерес к сексу из-за одной привычки партнера

      В Молдавии заявили о риске отмены нейтралитета страны

      Раскрыто прошлое климата Марса

      В США встревожились после заявления Путина по Украине

      Украинские мемориалы на новых территориях России задумали заменить

      На Западе предрекли политическое уничтожение Зеленского

      Папарацци сняли звезду «Джентльменов» топлес

      Россиян предупредили о неожиданной опасности мобильных телефонов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше