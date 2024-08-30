Певец Akmal' стал жертвой мошенников

Певца Akmal' обманули мошенники при попытке купить билет на концерт The Weeknd

Певец Акмаль Ходжаниязов, известный под псевдонимом Akmal', стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, Акмаля обманули при попытке купить билеты на концерт The Weeknd в Сиднее. В группе TravelAsk он нашел посредника, представившегося именем Дарья. Артист перевел злоумышленнице 105 тысяч рублей, после чего собеседница удалила чат и заблокировала звезду.

Ходжаниязов уже обратился в полицию. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

Ранее стало известно, что Akmal' не любит, когда его сравнивают с другими