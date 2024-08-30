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16:43, 30 августа 2024Культура

Певец Akmal' стал жертвой мошенников

Певца Akmal' обманули мошенники при попытке купить билет на концерт The Weeknd

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Акмаль Ходжаниязов, известный под псевдонимом Akmal', стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, Акмаля обманули при попытке купить билеты на концерт The Weeknd в Сиднее. В группе TravelAsk он нашел посредника, представившегося именем Дарья. Артист перевел злоумышленнице 105 тысяч рублей, после чего собеседница удалила чат и заблокировала звезду.

Ходжаниязов уже обратился в полицию. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

Ранее стало известно, что Akmal' не любит, когда его сравнивают с другими

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      Андрей Шеньшаков
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