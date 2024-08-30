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08:59, 30 августа 2024Бывший СССР

Предприятие повреждено в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении предприятия в области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Лысак сообщил о повреждении предприятия ударом ВС России в ночь на 30 августа. При этом чиновник не сообщил подробностей о характеристиках и местоположении объекта.

«Люди не пострадали», — подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Ранее Сумская ОВА сообщила о повреждении инфраструктуры в Сумах. Власти призвали жителей города не выходить из помещений до ликвидации последствий из-за сильного задымления.

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      Алевтина Запольская
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