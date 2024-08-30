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11:38, 30 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ продлить жизнь

Врач Продеус заявил, что для долгой жизни нужно поддерживать уровень витамина D

Фото: Nicolas Solerieu / Unsplash

Иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале рассказал россиянам, как продлить жизнь. Выпуск, в котором врач назвал этот способ, доступен на сайте телеканала.

Врач заявил, что за здоровье иммунной системы, защищающей человека от инфекций и тяжелых болезней, отвечают T-лимфоциты. Чтобы эти клетки активнее защищали организм, нужно поддерживать нормальный уровень витамина D, подчеркнул Продеус. «Почему? Потому что витамин D помогает нашим T-лимфоцитам быть активными и не терять память. Это очень важно», — объяснил он.

Также, по словам иммунолога, необходимо следить за уровнем железа. Как уточнил Продеус, этот элемент также отвечает за активность иммунных клеток.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам секрет японского долголетия. По его словам, долгожители добавляют в свой рацион морскую капусту и едят мало соли.

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      Мария Большакова
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