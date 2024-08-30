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14:12, 30 августа 2024Россия

Российские военные за сутки отразили пять украинских атак

Минобороны: военные группировки «Север» за сутки отразили пять атак ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие группировки «Север» за сутки отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчиталось в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что их удалось пресечь в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное.

Кроме того, были сорваны попытки проведения атак неподалеку от населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька, отметили в Минобороны.

По информации российского оборонного ведомства, украинская сторона потеряла 40 бойцов, три бронированные машины и два автомобиля.

До этого Минобороны России доложило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области.

Район поражения летательного аппарата и возможные последствия на земле в ведомстве раскрывать не стали. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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