Российские военные за сутки отразили пять украинских атак

Минобороны: военные группировки «Север» за сутки отразили пять атак ВСУ

Российские военнослужащие группировки «Север» за сутки отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчиталось в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что их удалось пресечь в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное.

Кроме того, были сорваны попытки проведения атак неподалеку от населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька, отметили в Минобороны.

По информации российского оборонного ведомства, украинская сторона потеряла 40 бойцов, три бронированные машины и два автомобиля.

До этого Минобороны России доложило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области.

Район поражения летательного аппарата и возможные последствия на земле в ведомстве раскрывать не стали. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.