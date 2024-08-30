Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Курскую область с воздуха

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 10:45 по московскому времени дежурные военные сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Район поражения летательного аппарата и возможные последствия на земле не раскрываются.

В ночь на 30 августа российская система ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 11 дронов сбили в Брянской области, четыре — в Калужской, один — в Белгородской и два — над Крымом. Предположительно, одной из целей дронов был аэропорт Калуги.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что атака на регион проходила двумя волнами. По его словам, сначала военные сбили восемь дронов, а через 50 минут поразили еще три. Глава региона также подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.