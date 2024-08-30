Российских топ-менеджеров арестовали за злоупотребления при выполнении гособоронконтракта

Топ-менеджеров Миронова и Иванова арестовали за злоупотребления на госконтракте

Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу двух топ-менеджеров — Игоря Миронова и Олега Иванова, обвиняемых в злоупотреблениях при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

В отношении топ-менеджеров возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия»). Они пробудут в СИЗО до 28 октября.

Подробности дела не раскрываются. О какой именно компании идет речь, также неизвестно.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Он останется под стражей до 23 сентября.