СБУ объявила о подозрении Кириенко

СБУ сообщила о подозрении замглавы администрации президента России Кириенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила о подозрении заместителю главы администрации президента России Сергею Кириенко. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко», — говорится в заявлении СБУ. По данным ведомства, Кириенко уже много лет является доверенным лицом президента России Владимира Путина и входит в его ближайшее окружение.

Сообщается, что замглавы российской администрации президента вменяют в вину то, что он занимается интеграцией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в российское правовое поле. Его подозревают по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе в призывах к действиям с целью изменения границ республики, оправдании «вооруженной агрессии», а также в «пособничестве в ведении агрессивной войны» и пересечении границы Украины.

Ранее СБУ сообщила о подозрении главе Российского университета спецназа Байбетору Вайханову. По данным СБУ, руководитель университета «входит в ближайшее окружение» главы Чечни Рамзана Кадырова и по его указанию занимается организацией подготовки тысяч военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.