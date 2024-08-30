Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 30 августа 2024Бывший СССР

СБУ объявила о подозрении Кириенко

СБУ сообщила о подозрении замглавы администрации президента России Кириенко
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила о подозрении заместителю главы администрации президента России Сергею Кириенко. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко», — говорится в заявлении СБУ. По данным ведомства, Кириенко уже много лет является доверенным лицом президента России Владимира Путина и входит в его ближайшее окружение.

Сообщается, что замглавы российской администрации президента вменяют в вину то, что он занимается интеграцией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в российское правовое поле. Его подозревают по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе в призывах к действиям с целью изменения границ республики, оправдании «вооруженной агрессии», а также в «пособничестве в ведении агрессивной войны» и пересечении границы Украины.

Ранее СБУ сообщила о подозрении главе Российского университета спецназа Байбетору Вайханову. По данным СБУ, руководитель университета «входит в ближайшее окружение» главы Чечни Рамзана Кадырова и по его указанию занимается организацией подготовки тысяч военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ обратился с угрозой к раскрывшей причину падения F-16 депутату

      Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

      СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

      Россиянки ринулись скупать «Виагру»

      РФС договорился с УЕФА о времени начала матчей Кубка России

      В России ответили на призыв экс-игрока «Локомотива» убивать мирных граждан под Курском

      Зеленский захотел встретиться с премьером Индии до выборов в США

      Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов в Европе

      Киев уличили в попытке скрыть настоящую причину гибели F-16 на Украине

      Выгоду России от глобального потепления оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше