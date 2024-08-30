«Общественное»: минимум три взрыва прогремели в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове днем 30 августа. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, минимум три взрыва прогремели в городе около 15:18 30 августа. Четвертый взрыв прогремел в 15:27. Часть районов города после взрывов осталась без света.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факты взрывов. По его информации, удар был нанесен корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ). Чиновник призвал жителей соблюдать осторожность.

Ранее Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила о повреждении инфраструктуры в Сумах. В результате взрыва в городе началось сильное задымление.