Следователи допросили семью арестованного генерала Попова

ТАСС: следователи допросили жену и сыновей экс-замминистра обороны Попова

Военные следователи допросили жену и сыновей бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Допрос проходил по делу о хищениях при эксплуатации парка «Патриот». Процессуальный статус членов семьи арестованного генерала не уточняется.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором этого учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, экс-замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

Попов был задержан 29 августа. В тот же день суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении обвиняемого под стражу.