Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:13, 30 августа 2024Силовые структуры

Следователи допросили семью арестованного генерала Попова

ТАСС: следователи допросили жену и сыновей экс-замминистра обороны Попова

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Военные следователи допросили жену и сыновей бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Допрос проходил по делу о хищениях при эксплуатации парка «Патриот». Процессуальный статус членов семьи арестованного генерала не уточняется.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором этого учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, экс-замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

Попов был задержан 29 августа. В тот же день суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении обвиняемого под стражу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Трамп написал в книге о хороших отношениях с Путиным

      В России появилась новая женщина-миллиардер

      Подсчитаны убытки Telegram за 2023 год

      В России повысят эффективность оружия против дронов

      Пленный солдат ВСУ рассказал об утаивании информации от бойцов про Курскую область

      Полиция штурмовала самолет из-за «особо беспокойного» пассажира

      Появилась информация о гибели 31-летнего игрока клуба НХЛ

      Минобороны Франции опровергло данные об отказе ОАЭ покупать самолеты из-за ареста Дурова

      На Украине раскритиковали главкома ВСУ из-за ситуации на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше