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18:23, 30 августа 2024Наука и техника

Стало известно о приближении американского спутника к китайскому аппарату

ACMSR: американский спутник преднамеренно приближался к китайскому аппарату

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американский спутник системы Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP) в июле 2021 года преднамеренно приближался к китайскому космическому аппарату Shijian-20 на расстояние 29 километров. Об этом из публикации китайских специалистов, опубликованной в журнале ACMSR, стало известно SpaceNews.

Согласно изданию, в прошлом году сообщалось, что спутники GSSAP-4 и Shijian-20 сблизились на расстояние 10 километров. Авторы публикации призывают к развитию китайской системы осведомленности в космическом пространстве и утверждают, что американские возможности в этой области превосходят китайские.

В апреле издание USA Today со ссылкой на замглавы НАСА Памелу Мелрой сообщило, что спутники России и США сближались на расстояние менее 10 метров. Сближение космических аппаратов Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics (TIMED) и «Космос-2221» было зафиксировано 28 февраля. Первоначальные данные указывали на то, что спутники оказались на расстоянии около 20 метров друг от друга. Последующий анализ показал, что данный параметр был еще меньше.

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      Иван Потапов
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