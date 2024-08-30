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21:49, 30 августа 2024Мир

Трамп допустил назначение представителя от Демократической партии в свою администрацию

Трамп допустил назначение представителя от демократов в свою администрацию
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs — Cnp For Ny Post / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре может назначить кого-либо из числа демократов на министерский пост в своей администрации. Об этом рассказал напарник Трампа по предвыборной гонке Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Fox News.

«Конечно же. Нас поддерживают многие демократы», — отметил он.

Ранее кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис заявила, что была бы готова включить представителя республиканцев в свою администрацию.

Ранее издание The Hill написало, что ощутимая часть республиканцев, избранных в Палату представителей и Сенат, считают Вэнса «худшим выбором» на роль кандидата в вице-президенты США из-за недостатка опыта и склонности к пустому популизму.

Ранее стало известно, что Трамп в рамках предвыборной кампании может выбрать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли новым кандидатом в вице-президенты вместо сенатора от штата Огайо Вэнса. Издание Newsweek отмечает, что Вэнс из-за своих эпатажных заявлений может стать обузой для Республиканской партии в преддверии выборов.

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      Марина Совина
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