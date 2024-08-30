Три редчайшие рыбы обогатили рыбаков

В Индии рыбаки поймали три редчайшие рыбы и продали на аукционе за 340 тыс. руб.

В индийском штате Западная Бенгалия рыбаки поймали трех редчайших рыб, которых местные жители называют Telia Bhola. Об этом сообщает сайт Banglaxp.com.

Рыбаки привезли свой улов в аукционный центр в городе Дигха. В ходе торгов стоимость лота достигла 8,5 тысячи рублей за килограмм. В итоге три рыбы, весящие 40 килограммов, ушли с молотка за 340 тысяч рублей.

Telia Bhola появляется у берегов Бенгалии два или три раза в год. Поймать ее удается редко, однако даже единичные особи способны обогатить счастливчика. Рыбаки сравнивают поимку этих рыб с выигрышем в лотерею.

Дороговизна Telia Bhola связана с тем, что их используют в традиционной медицине. В некоторых регионах Азии плавательные пузыри этих рыб считаются средством, замедляющим старение. Научного подтверждения этого факта нет.

В июне 2022 года сообщалось, что рыбаки из Западной Бенгалии поймали Telia Bhola весом 50 килограммов. Тогда редчайшая рыба ушла с аукциона за 1,3 миллиона рупий.