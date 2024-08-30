Украина призвала Монголию «арестовать» Путина

МИД Украины требует от Монголии «арестовать» президента России Путина

Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию «арестовать» президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием (...) Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на "арест"», — говорится в сообщении украинского МИД.

При этом Улан-Батор пообещал, что не совершит ничего подобного. По словам двух источников Bloomberg, знакомых с подготовкой Кремля к визиту российского лидера в Монголию, страна отказалась выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Путина.

Президент России посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального визита он встретится с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не переживают по поводу участия Улан-Батора в МУС, поскольку у России «прекрасный диалог с друзьями в Монголии».