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19:22, 30 августа 2024Бывший СССР

Украина призвала Монголию «арестовать» Путина

МИД Украины требует от Монголии «арестовать» президента России Путина

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию «арестовать» президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием (...) Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на "арест"», — говорится в сообщении украинского МИД.

При этом Улан-Батор пообещал, что не совершит ничего подобного. По словам двух источников Bloomberg, знакомых с подготовкой Кремля к визиту российского лидера в Монголию, страна отказалась выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Путина.

Президент России посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального визита он встретится с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не переживают по поводу участия Улан-Батора в МУС, поскольку у России «прекрасный диалог с друзьями в Монголии».

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