Власти Монголии отказались выполнять ордер МУС на «арест» Путина. Что об этом думают в Кремле?

Монголия заверила, что не будет выполнять ордер МУС на арест главы РФ Путина

Улан-Батор пообещал не выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина, когда он приедет в Монголию с официальным визитом. Как сообщил источник, знакомый с подготовкой Кремля к поездке главы государства, российская сторона официально получила соответствующие заверения.

«Риска ареста Путина нет», — заявил источник. По его словам, перед подобными зарубежными поездками весь спектр формата переговоров согласовывается заранее. Монголия как принимающая сторона дала гарантии, что ни Путин, ни кто-либо из его делегации не будут задержаны.

Монголия, будучи членом МУС и подписавшая Римский статут, обязана «арестовать» российского лидера согласно ордеру суда. В связи с этим Министерство иностранных дел Монголии провело встречу с дипломатами других стран, чтобы объяснить запланированный визит российского лидера.

В свою очередь Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС.

Фото: Mike Corder / AP

В Кремле высказались об опасениях по поводу предстоящего визита

Путин посетит Монголию 3 сентября — это будет первой поездкой президента России в страну, признающую юрисдикцию МУС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя запланированный визит, отметил, что у российской стороны нет переживаний по поводу участия Монголии в МУС.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — уточнил он. По словам Пескова, членство Монголии в МУС не создает угрозу для российского лидера, поскольку все аспекты поездки тщательно готовились.

A general view of Ulaanbaatar city. Фото: Remo Casilli / Reuters

Известно, что Путин посетит Монголию по приглашению президента Ухнаагийн Хурэлсуха. Визит запланирован, в том числе, для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Кроме того, Путин и Хурэлсух обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и подпишут необходимые двусторонние документы.

МУС выдал ордер на «арест» Путина в 2023 году

17 марта 2023 года уголовный суд в Гааге выдал ордер на «арест» Путина. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, так как она не является участницей Римского статута и их решения не признает. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — напомнила дипломат.

Песков также заявил, что о применении ордера против Путина «трудно даже помыслить». «Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации», — отметил он.