Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:42, 30 августа 2024Мир

Власти Монголии отказались выполнять ордер МУС на «арест» Путина. Что об этом думают в Кремле?

Монголия заверила, что не будет выполнять ордер МУС на арест главы РФ Путина

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Улан-Батор пообещал не выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина, когда он приедет в Монголию с официальным визитом. Как сообщил источник, знакомый с подготовкой Кремля к поездке главы государства, российская сторона официально получила соответствующие заверения.

«Риска ареста Путина нет», — заявил источник. По его словам, перед подобными зарубежными поездками весь спектр формата переговоров согласовывается заранее. Монголия как принимающая сторона дала гарантии, что ни Путин, ни кто-либо из его делегации не будут задержаны.

Монголия, будучи членом МУС и подписавшая Римский статут, обязана «арестовать» российского лидера согласно ордеру суда. В связи с этим Министерство иностранных дел Монголии провело встречу с дипломатами других стран, чтобы объяснить запланированный визит российского лидера.

В свою очередь Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС.

Фото: Mike Corder / AP

В Кремле высказались об опасениях по поводу предстоящего визита

Путин посетит Монголию 3 сентября — это будет первой поездкой президента России в страну, признающую юрисдикцию МУС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя запланированный визит, отметил, что у российской стороны нет переживаний по поводу участия Монголии в МУС.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — уточнил он. По словам Пескова, членство Монголии в МУС не создает угрозу для российского лидера, поскольку все аспекты поездки тщательно готовились.

A general view of Ulaanbaatar city

A general view of Ulaanbaatar city. Фото: Remo Casilli / Reuters

Известно, что Путин посетит Монголию по приглашению президента Ухнаагийн Хурэлсуха. Визит запланирован, в том числе, для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Кроме того, Путин и Хурэлсух обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и подпишут необходимые двусторонние документы.

МУС выдал ордер на «арест» Путина в 2023 году

17 марта 2023 года уголовный суд в Гааге выдал ордер на «арест» Путина. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине.

Материалы по теме:
Россия объявила в розыск судью МУС из-за ордера на «арест» Путина. За что еще преследуют членов международного суда?
Россия объявила в розыск судью МУС из-за ордера на «арест» Путина. За что еще преследуют членов международного суда?
8 ноября 2023
Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?
Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?
5 марта 2024
Что такое Международный уголовный суд? Чем он занимается и как к его деятельности относится Россия
Что такое Международный уголовный суд?Чем он занимается и как к его деятельности относится Россия
21 мая 2024
МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха
МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха
25 июня 2024

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, так как она не является участницей Римского статута и их решения не признает. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — напомнила дипломат.

Песков также заявил, что о применении ордера против Путина «трудно даже помыслить». «Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

      В Госдуме отреагировали на призыв Борреля бить по России

      Соболев прокомментировал переход в «Зенит»

      Xiaomi выпустит смартфоны на собственном процессоре

      На Западе заявили о достижении США последней стадии эскалации конфликта на Украине

      Россиянка разгромила сауну из-за залога в две тысячи рублей и попала на видео

      Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет

      Американский офицер рассказал о «съедении заживо» Украины

      В Киеве предрекли полную сдачу Донбасса Зеленским

      В российском регионе сработала система ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше