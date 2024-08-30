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16:38, 30 августа 2024Бывший СССР

В ДНР допустили причастность ВС России к крушению истребителя F-16 ВСУ

Кимаковский: ВС России могут быть причастны к крушению истребителя F-16 ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные могут быть причастны к крушению истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданного Киеву Западом. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Вы знаете, здесь двояко, я тоже знаю и мнение с нашей стороны, и мнение эксперта на эту тему еще будет высказано. Возможно, к этому приложили руки, в том числе и наши Вооруженные силы (ВС)», — допустил советник главы ДНР.

28 августа стало известно о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ. Сообщалось, что украинский истребитель, предположительно, поразили во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Спустя сутки потерю F-16 и пилота Алексея Меся признали в Генштабе ВСУ.

В четверг, 29 августа, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая рассказала подробности крушения истребителя. По ее информации, F-16 был по ошибке сбит украинской армией, для этого ВСУ применили ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

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      Екатерина Грищенко
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