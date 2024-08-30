В Эстонии начнут экономить на русском языке

Минюст Эстонии перестанет переводить документы на русский язык для экономии

Минюст Эстонии перестанет переводить свои документы на русский язык в целях экономии. Об этом сообщила глава ведомства Лийза Пакоста.

Министерство до этого момента переводило около половины своей документации. Теперь же «юридическую силу будут иметь только правовые акты, опубликованные на эстонском языке», сообщила министр юстиции.

До настоящего времени на перевод текстов на русский язык в эстонском ведомстве тратилось около 13 тысяч евро в год.

Ранее Верховный суд Эстонии постановил, что Конституция республики не дает права требовать от государства образования на каком-либо другом языке, кроме эстонского.