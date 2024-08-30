Мирошник: ВСУ используют снаряды со шрапнелью для обстрелов курских домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют снаряды ракетных систем залпового огня (РСЗО) со шрапнелью для обстрелов жилых домов в Курской области. Об этом агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, в одном подобном снаряде содержится около девяти тысяч тяжелых шариков диаметром 5-6 миллиметров. Дипломат отметил, что когда одна такая ракета взрывается в небе, то на земле «ни одно стекло не остается целым», а автомобили представляют из себя «решето».

«И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — сказал Мирошник. Он добавил, что использование подобного оружия против мирных жителей представляет из себя особый цинизм.

Ранее Родион Мирошник заявил, что военнослужащие ВСУ грабят, расстреливают и сжигают дома мирных жителей Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться. Дипломат отметил, что военные «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уже уничтожили и разграбили большое количество покинутых домов.