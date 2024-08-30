В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 380 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 380 военнослужащих. Соответствующие данные журналистам назвали в Минобороны России.

Помимо этого, Киев лишился 22 единиц бронетехники, в том числе одного танка и 21 боевой бронемашины, а также артиллерийского орудия, двух минометов, станции радиоэлектронной борьбы и 8 автомобилей.

В ведомстве добавили, что российские военные продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на российской территории атакуются их резервы в Сумской области. По последним данным, всего с начала атаки противник потерял более 7800 военнослужащих.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заверил, что ситуация в Курской области находится под контролем. По его словам, украинские подразделения пытаются «всеми своими фибрами продавиться» в российском регионе.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По информации регионального правительства на 29 августа, с начала вторжения за медпомощью обратились 213 местных жителей. Спасти не удалось 31 человека, однако официально эти данные не подтверждены.