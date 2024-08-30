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06:48, 30 августа 2024Мир

В Польше призвали объявить главу МИД Украины персоной нон грата

В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата за слова о Волынской резне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат сейма Польши Януш Ковальский потребовал объявить министра иностранных дел Украины Украины Дмитрия Кулебу персоной нон грата. Об этом он написал в соцсети X.

Парламентарий указал, что Кулеба должен немедленно покинуть территорию Польши. Поводом для демарша стало высказывание главы украинской дипломатии. Накануне тот оскандалился, заявив, что Киев решил не препятствовать Польше в эксгумации тел пострадавших в Волынской резне. Также Кулеба обратил внимание на снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации).

Волынская резня происходила в 1940-х годах на территории Западной Украины. По приказу ОУН-УПА уничтожались этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

Ранее в Польше призывали президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед польским народом за Волынскую резню, однако тот отказался.

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      Марина Совина
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