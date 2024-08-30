В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

Минцифры проведет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

Минцифры России проведет эксперимент по сдаче биометрических данных иностранцами на границе при въезде. Соответствующий документ опубликовали на сайте размещения проектов правовых актов.

Уточняется, что эксперимент разделят на два этапа. Во время первого сдача биометрии будет проводиться лишь в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также на автомобильном КПП Маштаково в Оренбургской области. А во время второго распространится уже на всех въезжающих.

Финальный этап пройдет с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026-го. Иностранцы будут использовать специальное приложение, чтобы сдать биометрию и предоставить данные о целях своего визита в страну. При этом новые правила коснутся не всех — исключением станут граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты, сотрудники диппредставительств и консульств, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, а также члены их семей.

Ранее заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что граждане Китая чаще других иностранцев становятся обладателями электронных виз в Россию. По его словам, сервис востребован и у туристов из других стран, в том числе жителей Прибалтики.