В России упало производство одного сорта вина

Роскачество: производство вермутов в России упало на треть

За первые шесть месяцев 2024 года в России на треть снизилось производство вермутов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то соответствующий показатель опустился до 2,2 миллиона литров. Между тем в 2023 году наблюдался рост производства почти на 30 процентов.

Уточняется, что в прошлом году рынок вермутов и ароматизированных напитков на виноградной основе достиг рекордных 22 миллионов литров. В этот показатель входит как объем производства, так и импорт. В 2022 году в Россию ввезли 14,2 миллиона литров таких напитков, а в 2023 году объем составил уже 15,6 миллиона литров.

Директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева объяснила рост этого рынка развитием в стране коктейльной культуры.

Ранее сообщалось, что с января по май 2024 года реализация вермута в России снизилась на 2,3 процента. Спрос на текилу вырос на 21,3 процента, ром — на 20,3 процента, биттеры — на 19,3 процента, аперитивы — на 18,1 процента. А вот суммарные объемы продаж виски прибавили почти 25 процентов.