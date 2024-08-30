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18:59, 30 августа 2024Бывший СССР

В России заявили о невообразимых масштабах дезертирства в ВСУ

Постпредство РФ при ООН: дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло невообразимых масштабов, а власти страны могут заставить свой народ воевать только силой. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, говорится в Telegram-канале постпредства.

«Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям. Эксперты же считают, что реальная статистика в два-три раза больше. Поэтому, коллеги, не позволяйте себя обмануть — кровавый украинский главарь сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением и только благодаря поставкам западного оружия, западным разведданным, западным инструкторам и наемникам», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений Украине.

Дипломат добавил, что украинская армия полностью лишилась собственного вооружения после провальной попытки контрнаступления, предпринятой в 2023 году, и теперь «всецело зависит от западных подачек». Он отметил, что для США Киев стал «чемоданом без ручки», бросать который Вашингтон пока не готов. Полянский также подчеркнул, что без поставок западного оружия Украина давно бы прекратила воевать.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за своей некомпетентности президент Украины Владимир Зеленский может сдать не только Покровск и Мирноград, но и Славянск, и Краматорск. По его словам, ситуация, которая складывается и на фронте, и в тылу является катастрофической.

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      Александр Курбатов
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